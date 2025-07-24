الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها يوم غد الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا.



وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا التي تشمل أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية وتنتهي مساء 3 آب المقبل.

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