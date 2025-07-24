الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها يوم غد الجمعة

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا التي تشمل أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية وتنتهي مساء 3 آب المقبل.
وبين أن خدمة التوصيل مستمرة في 5 محافظات وهي عمان والزرقاء واربد ومادبا والبلقاء، وأنه بإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وIOS، ومن خلال متجر المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".
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