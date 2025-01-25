الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة

08:28 م

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الوكيل الإخباري- وصل الأسير الأردني ضمن صفقة تبادل الأسرى ثائر اللوزي ، مساء السبت ، إلى قطاع غزة ضمن عملية إتمام توزيع الأسرى الذين تم تحريرهم اليوم من معتقلات الاحتلال. اضافة اعلان

