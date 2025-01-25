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الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة

ثائر اللوزي
ثائر اللوزي
السبت، 25-01-2025 08:28 م
الوكيل الإخباري-   وصل الأسير الأردني ضمن صفقة تبادل الأسرى ثائر اللوزي ، مساء السبت ، إلى قطاع غزة ضمن عملية إتمام توزيع الأسرى الذين تم تحريرهم اليوم من معتقلات الاحتلال. اضافة اعلان
 
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