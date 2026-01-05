الإثنين 2026-01-05 04:21 م

الاقتصاد الرقمي: تطبيق "سند" عاد للعمل بشكل طبيعي

تطبيق سند
سند
الإثنين، 05-01-2026 02:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، أن تطبيق "سند" عاد للعمل بشكل طبيعي، بعد الضغط الفني المؤقت الذي نتج عن الإقبال الكبير عقب الإعلان عن التحديث الجديد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفرق الفنية المختصة بدأت، منذ يوم أمس، العمل بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع القدرة الاستيعابية للأنظمة، بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها دون انقطاع. 


وبيّنت أن هذا التحديث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لتطبيق سند 1.5، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، وتعزيز تجربة المستخدم، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة.


وأعربت الوزارة عن اعتذارها لأي إرباك قد يكون ناتجًا عن هذا التوقف المؤقت، مؤكدةً أن الهدف من تحديث تطبيق "سند" هو خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وأمان.

 
 


