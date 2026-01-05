الاقتصاد الرقمي: تطبيق "سند" عاد للعمل بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، أن تطبيق "سند" عاد للعمل بشكل طبيعي، بعد الضغط الفني المؤقت الذي نتج عن الإقبال الكبير عقب الإعلان عن التحديث الجديد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفرق الفنية المختصة بدأت، منذ يوم أمس، العمل بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع القدرة الاستيعابية للأنظمة، بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها دون انقطاع.



وبيّنت أن هذا التحديث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لتطبيق سند 1.5، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، وتعزيز تجربة المستخدم، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة.