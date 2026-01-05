الاقتصاد الرقمي: تطبيق "سند" عاد للعمل بشكل طبيعي

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الفرق الفنية المختصة بدأت، منذ يوم أمس، العمل بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع القدرة الاستيعابية للأنظمة، بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها دون انقطاع.
وبيّنت أن هذا التحديث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لتطبيق سند 1.5، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، وتعزيز تجربة المستخدم، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة.
وأعربت الوزارة عن اعتذارها لأي إرباك قد يكون ناتجًا عن هذا التوقف المؤقت، مؤكدةً أن الهدف من تحديث تطبيق "سند" هو خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وأمان.
