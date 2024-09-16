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الامن العام : أربع وفيات وإصابتين بحادث مروري بلواء الازرق

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الإثنين، 16-09-2024 12:18 ص
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن  أن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة بمحافظة الزرقاء استجابتا لبلاغ  حول  حادث اصطدام ما بين مركبتين بمنطقة الأزرق باتجاه جسر العمري.اضافة اعلان


وبين الناطق الإعلامي، أن الحادث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية، وإصابة إثنين آخرين بإصابات مختلفة في الجسم وكلاهما من جنسية عربية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.

هذا وقُدِمتْ الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين واسعفا لاقرب مستشفى فيما تم اخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وفُتِحَ تحقيق مروري لبيان سبب الحادث .
 
gnews

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