الامن العام : أربع وفيات وإصابتين بحادث مروري بلواء الازرق

وبين الناطق الإعلامي، أن الحادث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، أحدهم من جنسية عربية، وإصابة إثنين آخرين بإصابات مختلفة في الجسم وكلاهما من جنسية عربية، ووصفت حالتهما بالمتوسطة.
هذا وقُدِمتْ الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين واسعفا لاقرب مستشفى فيما تم اخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وفُتِحَ تحقيق مروري لبيان سبب الحادث .
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