الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها

وأضافت الهباهبة، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع عدة أعطال وحالة إنسانية تمثلت في إغاثة فتاة داخل سيارتها أسفل جسر الظاهر.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة أم وإصابة طفلها بحادث دهس في عمان
-
إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة
-
الامن العام : وفاتان و25 إصابة بحوادث سير
-
جمعية المحافظة على القرآن "فرع الهاشمية" تخرج 16 حافظا للقرآن الكريم
-
الأردن يسير قافلة مساعدات كبيرة إلى غزة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
جلسة حوارية حول تماسك الجبهة الداخلية في المفرق