الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها

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الوكيل الإخباري- أفادت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير بأنه تم التعامل صباح اليوم الأحد مع حادث انقلاب مركبة عند إشارة الهاشمية - دير غبار، نتجت عنه إصابة متوسطة. اضافة اعلان





وأضافت الهباهبة، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع عدة أعطال وحالة إنسانية تمثلت في إغاثة فتاة داخل سيارتها أسفل جسر الظاهر.



