الامن العام: اخماد حريق كبير في سحاب ولا أضرار بشرية (فيديو)

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء وبكل حرفية عالية تمكنت من إخماد الحريق الذي بلغت مساحته (5000) م² والسيطرة عليه بالكامل على الرغم من طبيعة المواد المشتعلة ومنع انتشاره للمباني السكنية المجاورة.
وبين الناطق الإعلامي أن كوادر الإطفاء بذلت جهوداً مضنية في عمليات الإخماد بمشاركة عدد كبير من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من رجال الشرطة وقوات الدرك وعدد من تنكات المياه التابعة لأمانة عمان. هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق."
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