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الامن العام: اخماد حريق كبير في سحاب ولا أضرار بشرية (فيديو)

من الحادث
من الحادث
الأحد، 15-12-2024 07:14 ص

الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان وغرب عمان والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت اليوم مع حريق شب في هنجر يحتوي على أثاث ولوازم للفنادق في منطقة سحاب.

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وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء وبكل حرفية عالية تمكنت من إخماد الحريق الذي بلغت مساحته (5000) م² والسيطرة عليه بالكامل على الرغم من طبيعة المواد المشتعلة ومنع انتشاره للمباني السكنية المجاورة.


وبين الناطق الإعلامي أن كوادر الإطفاء بذلت جهوداً مضنية في عمليات الإخماد بمشاركة عدد كبير من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمساندة من رجال الشرطة وقوات الدرك وعدد من تنكات المياه التابعة لأمانة عمان. هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق."

 

 

 

 
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