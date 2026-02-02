الإثنين 2026-02-02 11:55 م

الامن العام : العثور على عظام بشرية داخل مغارة

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 02-02-2026 11:01 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الكرك مساء اليوم حول العثور على مجموعة من العظام البشرية داخل مغارة في منطقة الحسينية في محافظة الكرك اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى على الفور التحرك إلى المكان وإخطار المدعي العام واستدعاء الطبيب الشرعي والذي قام بالكشف عن العظام وأكّد أنها عظام بشرية مضى عليها مدّة طويلة، وجرى التحفظ على العظام ونقلها إلى المركز الوطني للطبّ الشرعي وفُتح تحقيق في الحادثة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية

أخبار محلية القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : العثور على عظام بشرية داخل مغارة

ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه

أخبار محلية جمعية عَون الثقافية تحتفل بعيد ميلاد الملك

فاعليات في الزرقاء تؤكد وقوفها مع الأجهزة الأمنية في مواجهة الفكر المتطرف

أخبار محلية ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي شهيد و8 جرحى في غارتين إسرائيليتين على صيدا وجنوب لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: تخريج دفعة ثانية من المشاركين بالمعسكر التدريبي للأمن السيبراني

بنك الملابس الخيري

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يستحدث ثلاث صالات متنقلة

فصلت كوادر مديرية مياه لواء بني كنانة بالتعاون مع متصرفية اللواء والأجهزة الأمنية التابعة لشركة مياه اليرموك، أمس الثلاثاء، اشتراكين مخالفين على خطوط ناقلة. وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن ال

أخبار محلية مياه اليرموك: تقليل ساعات الضخ بالشونة الشمالية لتأهيل بئر



 






الأكثر مشاهدة