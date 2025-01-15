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الامن العام : القبض على شخص اعتدى على شخصين داخل أحد المصانع

الامن العام
الأمن العام
الأربعاء، 15-01-2025 04:48 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الكرك بقيام أحد الأشخاص وعلى إثر خلافات سابقة في العمل  ، بالاعتداء على شخصين من جنسية آسيوية بواسطة أداة حادة داخل أحد المصانع في محافظة الكرك. 

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى إسعاف الشخصين إلى المستشفى وأدخل أحدهما للعلاج فيما احتصل الآخر على تقرير بحالة حسنة وغادر المستشفى. 


وعملت الأجهزة الأمنيّة على ضبط مرتكب الحادثة وضبط الأداة الحادة وأُحيل للقضاء بعد إنهاء التحقيقات معه .

 
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