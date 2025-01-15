الامن العام : القبض على شخص اعتدى على شخصين داخل أحد المصانع

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الكرك بقيام أحد الأشخاص وعلى إثر خلافات سابقة في العمل ، بالاعتداء على شخصين من جنسية آسيوية بواسطة أداة حادة داخل أحد المصانع في محافظة الكرك.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى إسعاف الشخصين إلى المستشفى وأدخل أحدهما للعلاج فيما احتصل الآخر على تقرير بحالة حسنة وغادر المستشفى.