الامن العام : القبض على شخص اعتدى على شخصين داخل أحد المصانع

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى إسعاف الشخصين إلى المستشفى وأدخل أحدهما للعلاج فيما احتصل الآخر على تقرير بحالة حسنة وغادر المستشفى.
وعملت الأجهزة الأمنيّة على ضبط مرتكب الحادثة وضبط الأداة الحادة وأُحيل للقضاء بعد إنهاء التحقيقات معه .
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