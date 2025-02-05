الامن العام : القبض على شخص ظهر بفيديوهات يعتدي على مواطن

مؤكدا أن فريق التحقيق تمكّن من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية الشخص الذي تبيّن أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبحقه خمسة طلبات أمنيّة وأنه متوارٍ عن الأنظار.
وأكّد أنه تم عصر هذا اليوم تحديد مكان وجود ذلك الشخص وآخر كان برفقته، إذ جرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما تمهيداً لإحالة القضية للقضاء.
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