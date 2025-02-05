الامن العام : القبض على شخص ظهر بفيديوهات يعتدي على مواطن

06:10 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي تولى التحقيق بعدد من مقاطع الفيديو التي جرى تداولها والتي ظهر خلالها أحد الأشخاص وهو يعتدي على شخص داخل أحد المنازل . اضافة اعلان





مؤكدا أن فريق التحقيق تمكّن من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية الشخص الذي تبيّن أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية وبحقه خمسة طلبات أمنيّة وأنه متوارٍ عن الأنظار.



وأكّد أنه تم عصر هذا اليوم تحديد مكان وجود ذلك الشخص وآخر كان برفقته، إذ جرت مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما تمهيداً لإحالة القضية للقضاء.