الامن العام : القوة الأمنية في نقاط الواجب - صور

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الامن العام : ان القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية وتباشر عملها في المحافظات، وتأمين مراكز الاقتراع ومحيطها وتوزيع القوة الأمنية في نقاط الواجب.



واضافت : أعلى درجات الجاهزية في الدفاع المدني والدرك، والدوريات الشرطية الأمنية والمرورية العاملة باللباسين المدني والعسكري.

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