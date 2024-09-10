الامن العام : القوة الأمنية في نقاط الواجب - صور

واضافت : أعلى درجات الجاهزية في الدفاع المدني والدرك، والدوريات الشرطية الأمنية والمرورية العاملة باللباسين المدني والعسكري.
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