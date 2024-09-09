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الامن العام : دوريات امنية باللباسين المدني والعسكري - صور

الامن العام
الامن العام
الإثنين، 09-09-2024 08:42 م

الوكيل الإخباري-  قالت مديرية الامن العام ان القوة الأمنية استكملت استلام واجب الانتخابات النيابية وباشرت عملها في المحافظات، وتأمين مراكز الاقتراع ومحيطها وتوزيع القوة الأمنية في نقاط الواجب.
 
واضافت : ان أعلى درجات الجاهزية في الدفاع المدني والدرك، والدوريات الشرطية الأمنية والمرورية العاملة باللباسين المدني والعسكري.

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