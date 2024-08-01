 
الخميس 2024-08-01 10:48 ص
 
 

الامن العام : لن نتهاون مع هؤلاء

الامن العام
الامن العام




 

الخميس، 01-08-2024 09:45 ص
 الوكيل الاخباري -  حذرت ادارة السير المركزية، من خروج مواكب الاحتفال بتخريج الجامعات وارتكاب مخالفات تشكيل مواكب او اخراج الاجسام من المركبات .

وأكد ضابط غرفة عمليات الإدارة في التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الامن العام الخميس، أن فرق مجموعات السير تنتشر بالميدان على الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج الجامعات، لضبط أي مخالفات قد تعيق حركة السير أو تشكل خطرا على سلامة السائقين او المشاة، مشددا على انه لن يتم التهاون في حال تم ضبط أي مخالفة واتخاذ الاجراء القانوني المناسب .

ودعا الجميع الى التعبير عن الفرح بشكل حضاري بعيدا عن أي ممارسات مخالفة للقانون .
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل مرصد الزلازل الأردني يسجل 9 هزات أرضية خلال شهر تموز الماضي

غزة

فلسطين 8 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة

الخلايا السرطانية

طب وصحة علاج السرطان عن طريق الغذاء... حقيقة أم كذب؟

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن

إسماعيل هنية

فلسطين نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون اعترفوا سرا أن إسرائيل اغتالت هنية

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة خاصة بقروض السيارات الكهربائية

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 4 اصابات بحوادث سير

تعبيرية

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في قريتي برقا وبني نعيم





 


 



الأكثر مشاهدة