الامن العام : لن نتهاون مع هؤلاء

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الوكيل الاخباري - حذرت ادارة السير المركزية، من خروج مواكب الاحتفال بتخريج الجامعات وارتكاب مخالفات تشكيل مواكب او اخراج الاجسام من المركبات .



وأكد ضابط غرفة عمليات الإدارة في التقرير المروري اليومي عبر إذاعة الامن العام الخميس، أن فرق مجموعات السير تنتشر بالميدان على الطرق الرئيسية ومداخل ومخارج الجامعات، لضبط أي مخالفات قد تعيق حركة السير أو تشكل خطرا على سلامة السائقين او المشاة، مشددا على انه لن يتم التهاون في حال تم ضبط أي مخالفة واتخاذ الاجراء القانوني المناسب .



ودعا الجميع الى التعبير عن الفرح بشكل حضاري بعيدا عن أي ممارسات مخالفة للقانون .