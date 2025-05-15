الامن العام : مواطن يقتل شقيقته رمياً بالرصاص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار على شقيقته صباح اليوم في منطقة الكريمة بالاغوار الشمالية من سلاح ناري وما لبثت وان فارقت الحياة .

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