الخميس 2025-05-15 01:13 م
 

الامن العام : مواطن يقتل شقيقته رمياً بالرصاص

الأمن العام
الامن العام
 
الخميس، 15-05-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اقدم احد الاشخاص على اطلاق النار على شقيقته صباح اليوم في منطقة الكريمة بالاغوار الشمالية من سلاح ناري وما لبثت وان فارقت الحياة  .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري قام الجاني  بتسليم نفسه والسلاح المستخدم للمركز الأمني المختص وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة .

 
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