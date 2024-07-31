الامن العام : وفاة بحادث دهس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697991 الوكيل الاخباري - قال النقيب ايمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث دهس على جسر مأدبا، نتج عنه وفاة واحدة، تم نقلها الى مستشفى دار السلام، وتم تسليم السائق للمركز الأمني المختص. اقرأ أيضاً اعلان حكومي لشراء 120 ألف طن قمح الهيئة الخيرية الهاشمية: الأردن أرسل 53 طائرة و2,857 شاحنة مساعدات إلى غزة الاردن يدين بأشد العبارات اغتيال إسماعيل هنية ندوة نقاشية بعنوان " الملك، وصفقة القرن" في جامعة الحسين بن طلال تكريم المختص بالأدب الأندلسي صلاح جرار أنشطة توعوية وتدريبية تستهدف الشباب في المحافظات المومني: قانون الجرائم الإلكترونية جاء لمواجهة الجرائم في الفضاء الرقمي اتفاقية بين بلديتي المزار واربد الكبرى محافظة يلتقي سفراء تايلند والفلبين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي