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الامن العام : وفاة بحادث دهس

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأربعاء، 31-07-2024 09:59 ص

 

الوكيل الاخباري   - قال النقيب ايمن الحراحشة من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث دهس على جسر مأدبا، نتج عنه وفاة واحدة، تم نقلها الى مستشفى دار السلام، وتم تسليم السائق للمركز الأمني المختص.

 

 

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