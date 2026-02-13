الامن العام : وفاة و3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك

-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يشيد بهدف التعمري في الدوري الفرنسي: النشمي ما شاء الله
-
زين العضايلة تحصد الذهبية في بطولة الأردن للجمباز
-
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع في المنطقة
-
الساعة 12 مساء .. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس
-
الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند
-
المومني: الإذاعة منبر إعلامي عريق أسّس لمفهوم الإعلام الحديث
-
الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي
-
"زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية