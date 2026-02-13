الامن العام : وفاة و3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء اليوم بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة محي في محافظة الكرك، نتج عنها وفاة شخص وثلاثة اصابات.

اضافة اعلان