الامن العام : 7 إصابات بحوادث سير

وكما تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة، نتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما لتلقي العلاج اللازم ، بالاضافة الى التعامل مع حادث تدهور على طريق الاغوار نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى ابو عبيدة .
وأضاف التقرير المروري، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق المفرق باتجاه الزرقاء وتم ازالة العوائق ولا اصابات تذكر.
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