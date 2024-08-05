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الامن العام : 7 إصابات بحوادث سير

الدفاع المدني
الدفاع المدني




 

الإثنين، 05-08-2024 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   استعرض التقرير المروري اليومي ، أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الفترة الصباحية ويوم أمس، حيث تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي نتج عنه 4 اصابات تم اسعافهم الى مستشفى معان الحكومي.

وكما تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق القويرة، نتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما لتلقي العلاج اللازم ، بالاضافة الى التعامل مع حادث تدهور على طريق الاغوار نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى ابو عبيدة .

وأضاف التقرير المروري، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق المفرق باتجاه الزرقاء وتم ازالة العوائق ولا اصابات تذكر.
gnews

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