الامن يحقق بملابسات حريق ساحة مصنع في عمان

حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي بلغت مساحته دونمين والسيطرة عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.
هذا ونتج عن الحريق إصابة واحدة بضيق في التنفس ؛ حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة له ومن ثم نقله إلى المستشفى، و سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .
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