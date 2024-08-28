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الامن يحقق بملابسات حريق ساحة مصنع في عمان

الدفاع المدني
دفاع مدني
الأربعاء، 28-08-2024 07:24 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان والشرطة اليوم مع حريق شب في ساحة تابعة لمصنع إسفنج تحتوي على طبليات خشب وإسفنج ومحول كهرباء بمنطقة الرجيب  في محافظة العاصمة .اضافة اعلان


حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق  الذي بلغت مساحته دونمين والسيطرة عليه  ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.

هذا ونتج عن الحريق إصابة واحدة بضيق في التنفس ؛ حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة له ومن ثم  نقله إلى المستشفى، و سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .
 
gnews

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