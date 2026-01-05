الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب

وأكّد المصدر أنه لم يتم العامل مع مثل تلك الحادثة أو حادثة مشابهة، مهيباً بالجميع عدم نشر أو إعادة نشر أيّة أخبار دون التحقق والتّوثق منها.
