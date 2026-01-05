الإثنين 2026-01-05 10:35 ص

الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
مديرية الامن العام
الإثنين، 05-01-2026 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   نفى مصدر أمني ما تم تداوله حول تعرّض طفلة للوفاة في محافظة إربد نتيجة عقر الكلاب لها .اضافة اعلان


وأكّد المصدر أنه لم يتم العامل مع مثل تلك الحادثة أو حادثة مشابهة، مهيباً بالجميع عدم نشر أو إعادة نشر أيّة أخبار دون التحقق والتّوثق منها.
 
 


