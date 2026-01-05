الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب

09:43 ص

الوكيل الإخباري- نفى مصدر أمني ما تم تداوله حول تعرّض طفلة للوفاة في محافظة إربد نتيجة عقر الكلاب لها .





وأكّد المصدر أنه لم يتم العامل مع مثل تلك الحادثة أو حادثة مشابهة، مهيباً بالجميع عدم نشر أو إعادة نشر أيّة أخبار دون التحقق والتّوثق منها.

