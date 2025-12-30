الانتهاء من عملية إغلاق بوابات سد الموجب

07:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق البوابات الرئيسية لسد الموجب وذلك بعد الانتهاء من تنظيف الرسوبيات وإحلال وتوفير كميات مياه إضافية محلها وزيادة القدرة التخزينية للسد. اضافة اعلان



