الثلاثاء 2025-12-30 08:32 م

الانتهاء من عملية إغلاق بوابات سد الموجب

الثلاثاء، 30-12-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق البوابات الرئيسية لسد الموجب وذلك بعد الانتهاء من تنظيف الرسوبيات وإحلال وتوفير كميات مياه إضافية محلها وزيادة القدرة التخزينية للسد. اضافة اعلان
 
 


