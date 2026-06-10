الأربعاء 2026-06-10 07:57 ص

البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"

البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:01 ص
الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا" صباح اليوم من الساعة الـ7-10 صباحا.اضافة اعلان


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