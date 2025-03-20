البحث الجنائي يُعيد مجموعة من المصاغات الذهبية سرقت من أحد المنازل

05:45 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد للبحث الجنائي في قسم البلقاء من أحد المواطنين بتعرّض منزله في منطقة عين الباشا للسرقة وأخذ مجموعة من المصاغات من قبل مجهول دخل إليه وهم جميعهم خارج المنزل . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى التحقيق في القضية حيث تمكّن الفريق من خلال التحقيق وجمع المعلومات من خلال مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله عُثر على المصاغات الذهبية المسروقة بعد أنْ أخفاها في مخبأ سري داخل المنزل وبعرض المصاغات على صاحب المنزل أكّد بأنّ المصاغات تعود له وسُرقت من منزله.