الخميس 2025-03-20 06:34 م
 

البحث الجنائي يُعيد مجموعة من المصاغات الذهبية سرقت من أحد المنازل

الأمن العام
الامن العام
 
الخميس، 20-03-2025 05:45 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد للبحث الجنائي في قسم البلقاء من أحد المواطنين بتعرّض منزله في منطقة عين الباشا للسرقة وأخذ مجموعة من المصاغات من قبل مجهول دخل إليه وهم جميعهم خارج المنزل .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى التحقيق في القضية حيث تمكّن الفريق من خلال التحقيق وجمع المعلومات من خلال مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله عُثر على المصاغات الذهبية المسروقة بعد أنْ أخفاها في مخبأ سري داخل المنزل وبعرض المصاغات على صاحب المنزل أكّد بأنّ المصاغات تعود له وسُرقت من منزله.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: صواريخ اليمن تؤكد أن غزة ليست وحدها وأنها محاطة برجال أحرار

الأمن العام

أخبار محلية البحث الجنائي يُعيد مجموعة من المصاغات الذهبية سرقت من أحد المنازل

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير

ثلوج

الطقس الارصاد : اشتداد تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة وثلوج

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للذكور لحفظ القرآن

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية إتلاف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة في العقبة

ولي العهد يؤكد أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها

أخبار محلية ولي العهد يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويطلع على مشاريعها المستقبلية

السفيرة التونسية

أخبار محلية السفيرة التونسية: علاقات تاريخية تجمع الأردن وتونس



 
 





الأكثر مشاهدة