البحث الجنائي يُعيد مجموعة من المصاغات الذهبية سرقت من أحد المنازل

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى التحقيق في القضية حيث تمكّن الفريق من خلال التحقيق وجمع المعلومات من خلال مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، حيث جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبتفتيش منزله عُثر على المصاغات الذهبية المسروقة بعد أنْ أخفاها في مخبأ سري داخل المنزل وبعرض المصاغات على صاحب المنزل أكّد بأنّ المصاغات تعود له وسُرقت من منزله.
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