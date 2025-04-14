البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من الإدارة تولّى التحقيق في القضية، حيث تمكّن من خلال جمع المعلومات والأدلة من تحديد هوية ثلاثة أشخاص تورّطوا بالقضية وأُلقي القبض عليهم.
وبالتحقيق معهم اعترفوا بدخول مقر المصنع ليلاً وسرقة المبلغ من داخل إحدى القاصّات وبمتابعة التحقيق معهم جرى ضبط مبلغ 93 ألف دينار من المسروقات وما زال التحقيق جارياً.
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