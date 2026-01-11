البحث الجنائي يلقي القبض على سارق ظهر في فيديو بمنطقة رأس العين

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق من البحث الجنائي تمكّن بعد جمع المعلومات ومن خلال الأسلوب الجرمي من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص والذي ارتكب أربع قضايا مشابهة منذ أشهر، ثلاثة منها على محال بيع القهوة والرابعة كانت داخل محطّة محروقات، حيث قام بتعبئة المحروقات والفرار دون دفع الثمن وأنه في حينه جرت متابعة القضايا والقبض عليه واعترف بارتكابها جميعاً وجرى إيداعه للقضاء وتوقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل .
وتابع الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد مكان ذلك الشخص ومداهمته وإلقاء القبض عليه مجدداً، وبوشرت التحقيقات معه لتوديعه للقضاء واتخاذ كافّة الإجراءات القانونية والإدارية بحقّه.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد والأميرة رجوة الحسين يزوران شركة جبل عمان ناشرون
-
ملك البحرين يستقبل الصفدي وينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد
-
حسان يوضح بشأن التعديل الوزاري
-
حادث سير على شارع الاردن
-
سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك
-
رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا
-
صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي
-
الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج في جميع المديريات