البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

الوكيل الإخباري- لا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل البحث والتمشيط عن الحدث المفقود بالمناطق الشرقية من لواء الحسا في الطفيلة؛ جراء السيول التي داهمته وجرفته السبت الماضي .

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وأوضحت مصادر أن فرق الإنقاذ والطوارئ التابعة لإقليم الجنوب وشرطة الطفيلة والدفاع المدني يواصلون لليوم الخامس على التوالي البحث عن الحدث بمشاركة 100 غواص بحري.



وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في عمليات البحث عن الحدث لطبيعة المنطقة التي تحتوي على برك كبيرة وتكتلات طينية تصل لقرابة 20 مترا.