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البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

فرق البحث والإنقاذ خلال التمشيط والبحث عن الحدث المفقود
فرق البحث والإنقاذ خلال التمشيط والبحث عن الحدث المفقود
 
الخميس، 08-05-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-   لا تزال فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل البحث والتمشيط عن الحدث المفقود بالمناطق الشرقية من لواء الحسا في الطفيلة؛ جراء السيول التي داهمته وجرفته السبت الماضي .

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وأوضحت مصادر  أن فرق الإنقاذ والطوارئ التابعة لإقليم الجنوب وشرطة الطفيلة والدفاع المدني يواصلون لليوم الخامس على التوالي البحث عن الحدث بمشاركة 100 غواص بحري.


وأشارت  إلى أن فرق الإنقاذ تجد صعوبة في عمليات البحث عن الحدث لطبيعة المنطقة التي تحتوي على برك كبيرة وتكتلات طينية تصل لقرابة 20 مترا.


وقالت مديرية الأمن العام الأحد، إن فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول.

 
gnews

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