البحر الميت يسجل "أعلى نسب" إشغال فندقي خلال عيد الأضحى بـ50%

خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية
الخميس، 21-05-2026 05:36 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات جمعية الفنادق الأردنية، لمتوسط نسب إشغال المنشآت الفندقية خلال فترة عيد الأضحى المبارك للأعوام 2024-2026 تفاوتا في مستويات الإشغال بين أبرز الوجهات السياحية في المملكة، مع استمرار البحر الميت بتسجيل أعلى نسب الإشغال رغم تراجعها خلال عام 2026 مقارنة بالأعوام السابقة.

وبحسب البيانات سجلت المنشآت الفندقية في البحر الميت متوسط إشغال بلغ 65% خلال عام 2024، وارتفع إلى 70% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 50% خلال عام 2026، مع احتفاظ المنطقة بأعلى نسب إشغال مقارنة بباقي الوجهات محل الدراسة.


وفي العاصمة عمّان، أظهرت البيانات استقرارا نسبيا في مستويات الإشغال الفندقي خلال فترة المقارنة، إذ بلغ متوسط الإشغال 40% خلال عام 2024، وارتفع إلى 45% في عام 2025، قبل أن يسجل 42% خلال عام 2026، مع تسجيل تذبذب محدود ضمن نطاق متقارب خلال الأعوام الثلاثة.

 
 


