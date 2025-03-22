البحوث الزراعية تزويد المحطات البحثية بآليات حديثة لتعزيز العمل البحثي

وقال مدير عام المركز الدكتور خالد أبو حمور، إن توجيهات ومتابعة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بتعزيز العمل البحثي في المراكز البحثية والمحطات، فقد تم تزويد مركز دير علا ومركز الربة للبحوث الزراعية والمحطات التابعة لها، بآليات جديد، من أجل تعزيز العمل البحثي من خلال تحسين بيئية العمل وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه الآليات تنعكس إيجابا على إدخال المكننة الحديثة والتي بدورها ستسهل إجراء العمل البحثي داخل المحطات البحثية.
وأضاف، أن هذه الآليات ستوفر البيئة المناسبة للعمل وتوفر الوقت والجهد على الباحثين لإنجاز المشاريع البحثية، علاوة على المساهمة في الحد من التحديات التي تواجه الباحثين في الميدان.
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