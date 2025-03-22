البحوث الزراعية تزويد المحطات البحثية بآليات حديثة لتعزيز العمل البحثي

الوكيل الإخباري- زود المركز الوطني للبحوث الزراعية المحطات البحثية التابعة للمركز بأربعة تراكتورات حديثة لتعزيز العمل البحثي.

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وقال مدير عام المركز الدكتور خالد أبو حمور، إن توجيهات ومتابعة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بتعزيز العمل البحثي في المراكز البحثية والمحطات، فقد تم تزويد مركز دير علا ومركز الربة للبحوث الزراعية والمحطات التابعة لها، بآليات جديد، من أجل تعزيز العمل البحثي من خلال تحسين بيئية العمل وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه الآليات تنعكس إيجابا على إدخال المكننة الحديثة والتي بدورها ستسهل إجراء العمل البحثي داخل المحطات البحثية.