البحوث الزراعية يناقش مشاريع ابتكارية متخصصة

الوكيل الإخباري- بحث المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الاثنين مشاريع ابتكارية في القطاع الزراعي في إطار تعزيز الابتكار والريادة في القطاع الزراعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

اضافة اعلان