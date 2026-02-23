الإثنين 2026-02-23 11:30 م

البحوث الزراعية يناقش مشاريع ابتكارية متخصصة

الوكيل الإخباري- بحث المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الاثنين مشاريع ابتكارية في القطاع الزراعي في إطار تعزيز الابتكار والريادة في القطاع الزراعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتمت مناقشة أربعة طلبات ريادية متخصصة، قُدمت لحاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، في مجالات إنتاج الأعلاف البديلة بالاعتماد على تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، والمقدم من المهندس خلدون الزعبي.

 
 


