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"البحوث الزراعية" ينظم مؤتمرا للزراعة الذكية مناخيا

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الإثنين، 30-06-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية في جامعة اليرموك اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الزراعة الذكية مناخيا، ضمن مشروع "20 دونم للتغيير"، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والمنفذ من قبل جمعية هيلفيتاس السويسرية للتعاون الدولي، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية المستدامة.

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وقال مدير عام المركز الدكتور إبراهيم الرواشدة في كلمة، إن تبني مشروع الزراعة الذكية مناخيا لم يعد خيارا مطروحا، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات المناخية والبيئية التي تواجه القطاع الزراعي، مبينا أن هذا النهج يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في زيادة الإنتاج بشكل مستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والحد من الانبعاثات الضارة.

 

ودعا إلى تعزيز التعاون وتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والدولية، والقطاع الخاص، والمزارعين، لمواجهة التحديات المناخية بروح من الشراكة والمسؤولية، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجات المؤتمر في دفع عجلة التحول نحو زراعة أكثر استدامة و ابتكار في الأردن.

 
gnews

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