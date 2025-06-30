"البحوث الزراعية" ينظم مؤتمرا للزراعة الذكية مناخيا

وقال مدير عام المركز الدكتور إبراهيم الرواشدة في كلمة، إن تبني مشروع الزراعة الذكية مناخيا لم يعد خيارا مطروحا، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات المناخية والبيئية التي تواجه القطاع الزراعي، مبينا أن هذا النهج يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في زيادة الإنتاج بشكل مستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والحد من الانبعاثات الضارة.
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