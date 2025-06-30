"البحوث الزراعية" ينظم مؤتمرا للزراعة الذكية مناخيا

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية في جامعة اليرموك اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الزراعة الذكية مناخيا، ضمن مشروع "20 دونم للتغيير"، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والمنفذ من قبل جمعية هيلفيتاس السويسرية للتعاون الدولي، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية المستدامة.

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وقال مدير عام المركز الدكتور إبراهيم الرواشدة في كلمة، إن تبني مشروع الزراعة الذكية مناخيا لم يعد خيارا مطروحا، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل التحديات المناخية والبيئية التي تواجه القطاع الزراعي، مبينا أن هذا النهج يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في زيادة الإنتاج بشكل مستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والحد من الانبعاثات الضارة.