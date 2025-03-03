 
الإثنين 2025-03-03 04:46 م
 

البدء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية في الرويشد

شركة توزيع الكهرباء
شركة توزيع الكهرباء
الإثنين، 03-03-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-    باشرت بلدية الرويشد، بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء، استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة موفرة للطاقة (ليد).

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وقالت البلدية في بيان إنَّ مشروع استبدال وحدات الإنارة يأتي بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والطاقة والثروة المعدنية، لتحقيق معايير التنمية المستدامة في تطوير مشاريع البنية التحتية، بما يتوافق مع توجهات الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الغازية، وتحسين جودتها.

 
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