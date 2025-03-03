البدء باستبدال وحدات الإنارة التقليدية في الرويشد

وقالت البلدية في بيان إنَّ مشروع استبدال وحدات الإنارة يأتي بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية والطاقة والثروة المعدنية، لتحقيق معايير التنمية المستدامة في تطوير مشاريع البنية التحتية، بما يتوافق مع توجهات الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الغازية، وتحسين جودتها.
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