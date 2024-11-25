البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار

وقال رئيس البلدية حسن الرحيبة، إن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 180 يوما، مشيرا إلى أن البوابة ستكون فريدة من نوعها ومختلفة عن البوابات التقليدية للبلديات الأخرى، مشيرا إلى أن البوابة الجديدة ستكون مستوحاه من الحضرات الست التي مرت على الموقع الأثري بهدف الترويج لهذه الحضارات.
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