البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية أم الجمال بتنفيذ أعمال مشروع بوابة أم الجمال، بعد إدراج الموقع الأثري ضمن لائحة التراث العالمي، بتكلفة 220 ألف دينار، 100 ألف دينار منها ممولة من وزارة السياحة.

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