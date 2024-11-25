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البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 25-11-2024 08:29 م

الوكيل الإخباري-   بدأت بلدية أم الجمال بتنفيذ أعمال مشروع بوابة أم الجمال، بعد إدراج الموقع الأثري ضمن لائحة التراث العالمي، بتكلفة 220 ألف دينار، 100 ألف دينار منها ممولة من وزارة السياحة.

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وقال رئيس البلدية حسن الرحيبة، إن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 180 يوما، مشيرا إلى أن البوابة ستكون فريدة من نوعها ومختلفة عن البوابات التقليدية للبلديات الأخرى، مشيرا إلى أن البوابة الجديدة ستكون مستوحاه من الحضرات الست التي مرت على الموقع الأثري بهدف الترويج لهذه الحضارات.

 
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