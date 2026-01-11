البدء بتنفيذ مشروع تطوير مدينة العقبة الذكية

وأكد مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، الدكتور المعتصم الهنداوي، خلال ترؤسه في مبنى السلطة، الاجتماع الافتتاحي والتنسيقي الأول مع الخبراء والمختصين من وكالة (JICA)، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المدينة الذكية، والاستفادة من الحلول الرقمية لتحسين جودة الحياة والخدمات الحضرية، وبناء الكوادر المحلية، وتحويل الرؤى الاستراتيجية للسلطة إلى مشاريع عملية مستدامة تخدم المواطنين والمستثمرين والسياح.
ولفت الهنداوي إلى أن العمل مع خبراء المدن الذكية من (JICA) سيشكل فرصة نوعية لتقييم واقع الحال، وتعزيز ممكنات البنية التحتية التقنية، وبناء القدرات البشرية المحلية المتخصصة، والتنسيق مع الشركاء المحليين و الدوليين، بهدف ترجمة الرؤى الاستراتيجية للسلطة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتطبيق على ارض الواقع، ما يعزز الاستدامة، ويرفع كفاءة الخدمات للمواطنين، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة العقبة.
أضاف أن مخرجات ونتائج هذا البرنامج ستساهم في وضع خارطة طريق واضحة لمراحل تطوير مدينة العقبة في مجالات الحوكمة والإدارة العامة الذكية، والبنية التحتية الذكية، والمرور والنقل الذكي، والبيئة الذكية، والسياحة الذكية، والاقتصاد الذكي، والطاقة الذكية، وإدارة الكوارث والمخاطر الذكية، وغيرها من المجالات، بما يضمن تعزيز جاهزية السلطة والمؤسسات المعنية لتنفيذ مشاريع حضرية بتقنيات ذكية لخدمة المواطنين والمستثمرين والسياح والزوار وفق أفضل الممارسات الدولية.
