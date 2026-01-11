الأحد 2026-01-11 07:30 م

البدء بتنفيذ مشروع تطوير مدينة العقبة الذكية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 11-01-2026 05:28 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير مدينة العقبة الذكية بالتعاون مع خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ضمن أعمال التخطيط الشمولي وبناء القدرات والتطبيق العملي للمشروع الذي يمتد على مدى 4 سنوات ضمن إطار المخطط الحضري الشمولي للمنطقة (2020–2040).

اضافة اعلان


وأكد مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، الدكتور المعتصم الهنداوي، خلال ترؤسه في مبنى السلطة، الاجتماع الافتتاحي والتنسيقي الأول مع الخبراء والمختصين من وكالة (JICA)، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المدينة الذكية، والاستفادة من الحلول الرقمية لتحسين جودة الحياة والخدمات الحضرية، وبناء الكوادر المحلية، وتحويل الرؤى الاستراتيجية للسلطة إلى مشاريع عملية مستدامة تخدم المواطنين والمستثمرين والسياح.


ولفت الهنداوي إلى أن العمل مع خبراء المدن الذكية من (JICA) سيشكل فرصة نوعية لتقييم واقع الحال، وتعزيز ممكنات البنية التحتية التقنية، وبناء القدرات البشرية المحلية المتخصصة، والتنسيق مع الشركاء المحليين و الدوليين، بهدف ترجمة الرؤى الاستراتيجية للسلطة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتطبيق على ارض الواقع، ما يعزز الاستدامة، ويرفع كفاءة الخدمات للمواطنين، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة العقبة.


أضاف أن مخرجات ونتائج هذا البرنامج ستساهم في وضع خارطة طريق واضحة لمراحل تطوير مدينة العقبة في مجالات الحوكمة والإدارة العامة الذكية، والبنية التحتية الذكية، والمرور والنقل الذكي، والبيئة الذكية، والسياحة الذكية، والاقتصاد الذكي، والطاقة الذكية، وإدارة الكوارث والمخاطر الذكية، وغيرها من المجالات، بما يضمن تعزيز جاهزية السلطة والمؤسسات المعنية لتنفيذ مشاريع حضرية بتقنيات ذكية لخدمة المواطنين والمستثمرين والسياح والزوار وفق أفضل الممارسات الدولية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على شارع الاردن

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي

ب

عربي ودولي ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

ل

عربي ودولي شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد



 






الأكثر مشاهدة