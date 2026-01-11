البدء بتنفيذ مشروع تطوير مدينة العقبة الذكية

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير مدينة العقبة الذكية بالتعاون مع خبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ضمن أعمال التخطيط الشمولي وبناء القدرات والتطبيق العملي للمشروع الذي يمتد على مدى 4 سنوات ضمن إطار المخطط الحضري الشمولي للمنطقة (2020–2040).

وأكد مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، الدكتور المعتصم الهنداوي، خلال ترؤسه في مبنى السلطة، الاجتماع الافتتاحي والتنسيقي الأول مع الخبراء والمختصين من وكالة (JICA)، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المدينة الذكية، والاستفادة من الحلول الرقمية لتحسين جودة الحياة والخدمات الحضرية، وبناء الكوادر المحلية، وتحويل الرؤى الاستراتيجية للسلطة إلى مشاريع عملية مستدامة تخدم المواطنين والمستثمرين والسياح.



ولفت الهنداوي إلى أن العمل مع خبراء المدن الذكية من (JICA) سيشكل فرصة نوعية لتقييم واقع الحال، وتعزيز ممكنات البنية التحتية التقنية، وبناء القدرات البشرية المحلية المتخصصة، والتنسيق مع الشركاء المحليين و الدوليين، بهدف ترجمة الرؤى الاستراتيجية للسلطة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتطبيق على ارض الواقع، ما يعزز الاستدامة، ويرفع كفاءة الخدمات للمواطنين، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة العقبة.