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البدء بتنفيذ مشروع فتح وتعبيد طرق زراعية غرب اربد

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية أشغال محافظة اربد، تنفيذ مشروع أعمال فتح وتعبيد طرق زراعية في عدة مناطق غرب المحافظة، ضمن مخصصات موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بتكلفة 160 ألف دينار.

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وقال عضو مجلس المحافظة الدكتور احمد معابرة، اليوم الاثنين، إن المشروع المتوقع إنجازه خلال 90 يوما، يشمل فتح وتعبيد طرق زراعية في مناطق بيت يافا وهام وناطفة ودوقرا وجمحا، وفقا لأولويات تقديم الطلبات للمستفيدين، ما سينعكس على تحسين مستوى الخدمات والتسهيل على المزارعين وخدمة القاطنين في المنازل الواقعة في تلك المناطق.


وأشار إلى أن شروط فتح وتعبيد الطرق الزراعية ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة حسب القوانين والأنظمة النافذة، أن تكون الأراضي خارج حدود البلديات وأن لا يقل عرض الطريق عن 6 أمتار، لافتا إلى حرص مجلس المحافظة على تنفيذ المشاريع اللامركزية الحيوية ذات الأثر في خدمة التنمية المحلية.

 
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