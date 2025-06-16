البدء بتنفيذ مشروع فتح وتعبيد طرق زراعية غرب اربد

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية أشغال محافظة اربد، تنفيذ مشروع أعمال فتح وتعبيد طرق زراعية في عدة مناطق غرب المحافظة، ضمن مخصصات موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بتكلفة 160 ألف دينار.

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وقال عضو مجلس المحافظة الدكتور احمد معابرة، اليوم الاثنين، إن المشروع المتوقع إنجازه خلال 90 يوما، يشمل فتح وتعبيد طرق زراعية في مناطق بيت يافا وهام وناطفة ودوقرا وجمحا، وفقا لأولويات تقديم الطلبات للمستفيدين، ما سينعكس على تحسين مستوى الخدمات والتسهيل على المزارعين وخدمة القاطنين في المنازل الواقعة في تلك المناطق.