البدء بخطة تحويل رخص القيادة إلى إلكترونية اعتبارًا من الشهر المقبل

وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان، حيث أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو الأتمتة.
وأشار أبو صعيليك إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.
-
أخبار متعلقة
-
6,785 مواطنًا شاركوا ببرنامج "أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين
-
وزارة الشباب تعلن بدء التسجيل في معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025
-
الصفدي يشدد على ضرورة وقف الحرب على إيران والعودة فورا إلى المحادثات
-
تكليف سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار
-
إحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في التربية- أسماء
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
رئيس بلدية الكرك يتفقد سير العمل في الشاطئ السياحي
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية