البدور: المرحلة الأولى لمركز الصحة الرقمي توفر 3.5 مليون دينار

وأكّد البدور ، أن استخدام التكنولوجيا عبر إطلاق خدمات مركز الصحة الرقمي أسهم في توفير نحو 3.5 مليون دينار من كلف تزويد الأدوية والمطاعيم خلال المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن الأرقام المحققة في المرحلة الأولى من إطلاق خدمات مركز الصحة الرقمية "مشجعة جدا وتعكس نجاحها"، موضحا أن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات مركز الصحة الرقمية جاء في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والذي أطلقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قبل عدة أشهر.
وأوضح أنه منذ إطلاق المركز في شهر تموز تحقق إنجاز مميز شمل عدة مجالات، من أبرزها العناية الحثيثة، والأشعة، ومرضى الكلى، وإدارة المخزون، وإدارة الأسرّة.
وبيّن أن المرحلة الأولى شملت 5 مستشفيات حكومية رئيسية، فيما جرى خلال المرحلة الثانية إضافة 7 مستشفيات جديدة، وذلك في إطار دمج التكنولوجيا الحديثة بالخدمة الطبية وتحسين كفاءتها.
وأشار إلى أن تشخيص واقع المستشفيات أظهر وجود مشكلتين رئيسيتين؛ الأولى في المستشفيات المركزية التي تعاني من الاكتظاظ، والثانية في المستشفيات الطرفية التي تعاني من قلة أعداد المراجعين إضافة إلى عدم توفر بعض الاختصاصات الطبية النادرة، مؤكدا أن التكنولوجيا استُخدمت كحل عملي لمعالجة هاتين المشكلتين.
ولفت البدور إلى أن المرحلة الأولى شهدت نتائج رقمية لافتة خلال فترة 6 إلى 7 أشهر، حيث جرى إصدار 29 ألف تقرير أشعة، وتنفيذ 12 ألف صورة رنين مغناطيسي، و12 ألف صورة طبقية، ونحو 5 آلاف صورة أشعة عادية، وأوضح أن مدة انتظار تقرير الأشعة كانت سابقا تمتد إلى 10 أيام، في حين أصبحت بفضل التكنولوجيا لا تتجاوز 24 ساعة.
