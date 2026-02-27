البدور يقوم بزيارة مفاجئة "لكفتيريا البشير" ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات

الوكيل الإخباري- قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بزيارة مفاجئة إلى كفتيريا مستشفى البشير، خلال فترة الإفطار ، حيث تفقد كفتيريا المستشفى التي تقدم وجبات الإفطار للموظفين والمرضى ، واطلع على آلية إعداد وجبات الإفطار ومستوى الخدمات المقدمة في الكفتيريا، مستمعاً إلى ملاحظات الموظفين المتعلقة بالوجبات وبيئة المكان واحتياجاتهم اليومية، موجهاً بضرورة إجراء تحسينات تضمن توفير وجبات مناسبة وبيئة مريحة تليق بالعاملين .

