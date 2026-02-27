البدور يقوم بزيارة مفاجئة "لكفتيريا البشير" ويفطر مع الموظفين ويأمر بتحسينات

كما شارك البدور الموظفين والعاملين إفطار رمضان ، وتبادل معهم أطراف الحديث حول سير العمل والمعيقات التي تواجههم ، مثمّناً جهودهم المتواصلة في خدمة المرضى وضمان استمرارية العمل خلال الشهر الفضيل.
-
أخبار متعلقة
-
السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في الزرقاء
-
إتلاف كميات من الموز غير الصالحة للإستهلاك في إربد
-
انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية في مادبا
-
اجتماع تنسيقي يجمع وزارة الشباب ومديرية الأمن العام
-
الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته
-
وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار
-
مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية