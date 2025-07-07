البريد الأردني يستعد لإطلاق منصة متقدمة للتعليم المهني والتقني

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك سامي الداوود، إن الأكاديمية التي سيطلقها البريد الأردني قريباً، تعد مؤسسة تدريبية ومبادرة استراتيجية ومنصة متقدمة للتعليم المهني والتقني في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في بناء كفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا وتلبي حاجات سوق العمل المتجددة، وتتفاعل مع متغيرات الاقتصاد الرقمي المتسارع.

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وأكد أن تأسيس الأكاديمية يأتي استجابة لرؤية جلالة الملك وتوجيهاته السامية في تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الرقمي والارتقاء بالمهارات الوطنية لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وانسجاما مع اهتمام سمو ولي العهد، بضرورة تعزيز المهارات الرقمية للشباب الأردني ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات.



من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية للأكاديمية هنادي الطيب، تم تأسيس هذه الأكاديمية انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية التعليم المهني والتقني المتخصص وحاجة السوق المحلي والإقليمي إلى كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وهي من أسرع القطاعات نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمي.



بدوره أوضح رئيس الأكاديمية إيهاب أبو دية، أن الأكاديمية تهدف إلى تمكين الطاقات الشبابية من خلال تقديم برامج تدريبية معتمدة ومحتوى تطبيقي حديث يواكب التطورات العالمية ضمن بيئة تعليمية متقدمة وبشراكات فاعلة مع مؤسسات وطنية رائدة، مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق التنمية والتشغيل.



يذكر أن "الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية" تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية والإقليمية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والبريدية من خلال برامج حديثة تواكب التحول الرقمي العالمي وتعتمد نهج التعلم القائم على التطبيق العملي.



وتركز الأكاديمية على تطوير القدرات وبناء شراكات تدريبية ودعم التحول الرقمي والمهني وعلى تخريج شباب قادر على تأسيس عمل رقمي مستدام وبناء جيل متخصص في التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي ودعم تحول الأردن الى اقتصاد رقمي ومركز إقليمي للتجارة الإلكترونية وخلق فرص عمل من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر.



كما أنها تقدم مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية، عمليات التوصيل، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، التسويق الرقمي، إدارة المتاجر الإلكترونية، تحليل البيانات، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية، أمن البريد والمراسلات، الشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية.



يشار الى أن الأكاديمية تستهدف موظفي البريد الأردني والدول العربية والقطاع الحكومي والخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخريجين الجدد والموظفين الراغبين في تطوير المهارات المهنية ورواد الأعمال والأمهات وربات البيوت والمعلمين الراغبين في التوسع أونلاين.