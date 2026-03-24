البريد : وصول طرود التجارة الإلكترونية للمملكة عبر المنافذ البرية

الوكيل الإخباري- اعلن البريد الأردني عن وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى المملكة عبر المنافذ البرية إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع في مبنى البريد الأردني .





وأكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب ان طرود التجارة الإلكترونية وصلت مساء اليوم للمملكة عبر المنافذ البرية وتم التعامل معها بمركز جمرك التجارالإلكترونية والنقل السريع والبريد الأردني بكل يسر وسهولة وتسهيل وتسريع كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول الطرود للمواطنين بأقصى سرعة ممكنة.



واضافت الطيب أن مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع الموجود بمبنى البريد الأردني يعمل بجهوزية وكفاءة عالية لاستقبال والتخليص على طرود التجارة الإلكترونية مع تقديم كافة اشكال التسهيلات الممكنة لضمان وصول الطرود للمواطنين والقطاعات المختلفة.





