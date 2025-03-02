"البر والإحسان" تنفذ حملة طبية في مبرة أم الحسين

واستفاد نحو 304 أشخاص من خدمات الفعالية التي استهدفت طلبة المبرة والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية في منطقة لواء ماركا شرق العاصمة عمان.
وتم خلال الفعالية تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية للمستفيد
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