"البر والإحسان" تنفذ حملة طبية في مبرة أم الحسين

الوكيل الإخباري- نفذت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ضمن برنامج (لمسة شفاء)، حملة طبية متخصصة في مبرة أم الحسين استمرت لمدة يومين.

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واستفاد نحو 304 أشخاص من خدمات الفعالية التي استهدفت طلبة المبرة والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية في منطقة لواء ماركا شرق العاصمة عمان.