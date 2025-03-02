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"البر والإحسان" تنفذ حملة طبية في مبرة أم الحسين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 02-03-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري-   نفذت حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ضمن برنامج (لمسة شفاء)، حملة طبية متخصصة في مبرة أم الحسين استمرت لمدة يومين.

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واستفاد نحو 304 أشخاص من خدمات الفعالية التي استهدفت طلبة المبرة والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية في منطقة لواء ماركا شرق العاصمة عمان.


وتم خلال الفعالية تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية للمستفيدين من خلال عيادات الباطنية والقلب والعيون والأسنان، بالتعاون مع مركز الشامي للعيون وكلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية.

 
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