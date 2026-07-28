البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة شرط للقبول في الجامعات

09:45 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وتنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، بات لزاماً على أي طالب من ذوي الإعاقة يرغب في المنافسة على المقاعد المخصصة له ضمن السياسات العامة للقبول في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة، التقدم بطلب للحصول على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. اضافة اعلان





وأوضحت الوحدة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأمر ذاته ينطبق على الراغبين بالحصول على الاستثناء المنصوص عليه في السياسة العامة للتجسير، وكذلك الراغبين بالاستفادة من الخصم المقرر على الرسوم الجامعية بموجب القانون، سواء في البرنامج العادي أو الموازي.



وبينت أن التقدم بالطلب يتم عبر تطبيق "سند"، من خلال مسار الخدمات الحكومية، فالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فوحدة البطاقة التعريفية، على أن يتبع ذلك مراجعة مكاتب الارتباط التابعة للمجلس للحصول على الأولوية في التشخيص.



وشددت الوحدة على أنه لن يُعتمد أي طالب ضمن فئة ذوي الإعاقة ما لم يكن حاصلاً على البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وحددت الوحدة عناوين مكاتب البطاقة التعريفية المعتمدة لمنح الأولوية لمقدمي طلبات القبول الموحد، وهي: مكتب ارتباط إقليم الشمال الواقع شرق مجمع سفريات عمّان الجديد خلف حلويات حليم، هاتف 027249717، ومكتب ارتباط إقليم الجنوب في الكرك - الثنية، هاتف 032387482، إضافة إلى وحدة البطاقة التعريفية والخدمات في عرجان - مجمع الأمير رعد بن زيد - شارع كلية الرياضة، هاتف 065663131.



ودعت الوحدة الراغبين بالاستفسار إلى التواصل مع قسم التعليم العالي- مديرية متابعة خطة التعليم الدامج، على الرقم 065507373 فرعي 253.





