البطاينة: إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد

الوكيل الإخباري- صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، الإرادة الملكية السامية، بتشكيل محكمة صلح غرب إربد، ومقرها منطقة كفريوبا.

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وقال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة في بيان، إن إنشاء المحكمة جاء بعد مطالبات ولقاءات عديدة مع جميع الجهات المعنية، والتي ستعنى بالنظر في جميع القضايا والقوانين للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلهم إلى قصر العدل وتخفيض مدة التقاضي.



وأشار إلى أن إنشاء المحكمة، سيسهم في تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع على أبناء اللواء وتجويد الخدمات المقدمة لهم.