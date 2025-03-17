البطاينة: إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد

وقال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة في بيان، إن إنشاء المحكمة جاء بعد مطالبات ولقاءات عديدة مع جميع الجهات المعنية، والتي ستعنى بالنظر في جميع القضايا والقوانين للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلهم إلى قصر العدل وتخفيض مدة التقاضي.
وأشار إلى أن إنشاء المحكمة، سيسهم في تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع على أبناء اللواء وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
وثمن البطاينة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى مجلس الوزراء لإنشاء المحكمة في لواء غرب اربد المستحدث، مشيرا إلى أن البلدية ستقوم بتوفير المبنى المناسب لعمل المحكمة، وتقديم الخدمات اللوجستية للمباشرة في أعمال المحكمة في القريب العاجل.
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