"البلقاء التطبيقية" تستحدث برنامج البكالوريوس في التربية البدنية والصحية

الوكيل الإخباري- استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برنامج البكالوريوس في التربية البدنية والصحية، اعتبارا من العام الجامعي 2025-2026، في إطار تطوير برامجها الأكاديمية والتطبيقية وتلبية احتياجات سوق العمل.

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