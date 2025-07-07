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"البلقاء التطبيقية" تستحدث برنامج البكالوريوس في التربية البدنية والصحية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الإثنين، 07-07-2025 04:11 م

الوكيل الإخباري-   استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية برنامج البكالوريوس في التربية البدنية والصحية، اعتبارا من العام الجامعي 2025-2026، في إطار تطوير برامجها الأكاديمية والتطبيقية وتلبية احتياجات سوق العمل.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، في بيان اليوم الاثنين،إن البرنامج يأتي استكمالا للنجاحات التي حققها برنامج الدبلوم المتوسط في التربية الرياضية، والذي يعد من البرامج المتفردة على مستوى الوطن العربي والإقليم.

 
 
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