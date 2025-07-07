"البلقاء التطبيقية" تستحدث برنامج البكالوريوس في التربية البدنية والصحية

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، في بيان اليوم الاثنين،إن البرنامج يأتي استكمالا للنجاحات التي حققها برنامج الدبلوم المتوسط في التربية الرياضية، والذي يعد من البرامج المتفردة على مستوى الوطن العربي والإقليم.
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