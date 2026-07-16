البلقاء التطبيقية ومعهد الإعلام الأردني يبحثان آفاق التعاون في دعم التعليم الإعلامي التطبيقي

وحضر اللقاء عميد كلية السلط للعلوم الإنسانية والتربوية الأستاذ الدكتور عزيز الرحامنة، ومدير القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا العطيات، وأعضاء من الهيئة التدريسية في كلية الإعلام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تأسيس الكلية وانطلاقتها المرتقبة.
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