البلقاء التطبيقية ومعهد الإعلام الأردني يبحثان آفاق التعاون في دعم التعليم الإعلامي التطبيقي

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الوكيل الإخباري- استقبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، عميد معهد الإعلام الأردني الأستاذ الدكتور زياد الرفاعي، يرافقه مدير القبول والتسجيل في المعهد الأستاذ يونس كفرعيني، وذلك لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والتدريبي بين الجانبين. اضافة اعلان





وحضر اللقاء عميد كلية السلط للعلوم الإنسانية والتربوية الأستاذ الدكتور عزيز الرحامنة، ومدير القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا العطيات، وأعضاء من الهيئة التدريسية في كلية الإعلام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تأسيس الكلية وانطلاقتها المرتقبة.





