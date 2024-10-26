البندورة والخيار والكوسا.. أسعار الخضار في السوق المركزي

ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق، تراوح سعر البندورة بين 10 و25 قرشًا للكيلو، وسعر الخيار بين 40 و60 قرشًا للكيلو، والكوسا بين 70 و100 قرشًا للكيلو.
وتاليًا، نشرة مفصلة بأسعار الخضار في السوق المركزي:
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