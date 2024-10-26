البندورة والخيار والكوسا.. أسعار الخضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3476.082 طناً.

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ووفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن السوق، تراوح سعر البندورة بين 10 و25 قرشًا للكيلو، وسعر الخيار بين 40 و60 قرشًا للكيلو، والكوسا بين 70 و100 قرشًا للكيلو.



وتاليًا، نشرة مفصلة بأسعار الخضار في السوق المركزي: