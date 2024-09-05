البنك المركزي يحصد جائزة عالمية في مجال الاشتمال المالي

الوكيل الإخباري- حصد البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، جائزة "إعلان مايا"، المقدمة من تحالف الاشتمال المالي، وذلك خلال فعاليات منتدى السياسات العالمي 2024 المنعقد في السلفادور.

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وجاءت الجائزة تثميناً وتقديراً من تحالف الاشتمال المالي للدور الفاعل للمملكة ممثلة بالبنك المركزي الأردني.