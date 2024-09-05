 
الخميس 2024-09-05 08:47 م
 

 

البنك المركزي يحصد جائزة عالمية في مجال الاشتمال المالي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الخميس، 05-09-2024 07:07 م

الوكيل الإخباري-   حصد البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، جائزة "إعلان مايا"، المقدمة من تحالف الاشتمال المالي، وذلك خلال فعاليات منتدى السياسات العالمي 2024 المنعقد في السلفادور.

اضافة اعلان


وجاءت الجائزة تثميناً وتقديراً من تحالف الاشتمال المالي للدور الفاعل للمملكة ممثلة بالبنك المركزي الأردني.


وتأتي هذه الجائزة تقديراً لمبادرات البنك المركزي ودوره المتميز في تحسين الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية لشرائح المجتمع كافة من أفراد وقطاعات أعمال بحسب احتياجاتهم عبر المؤسسات المالية الرسمية، والتزاماً من البنك بتحقيق مسؤولياته في "إعلان مايا" فقد قام "المركزي" بإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للاشتمال المالي واستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية (2023-2025).

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر

أخبار محلية الناصر: المراجع الإدارية تتحمل مسؤولية تصريح عمل الموظف العام خارج الدوام

قوات الاحتلال

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم طولكرم

فايز الدويري

خاص بالوكيل اللواء فايز الدويري يُعلق عبر "الوكيل " على خبر وفاته

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية البنك المركزي يحصد جائزة عالمية في مجال الاشتمال المالي

العيسوي يعزي عشيرة الغزو وآل قناش

أخبار محلية الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة الغزو وآل قناش

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أخبار محلية الهيئة الخيرية الأردنية: توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة لقطاع غزة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: نتنياهو عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة

الجامعة الأردنية

أخبار محلية تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - اسماء



 


الأكثر مشاهدة