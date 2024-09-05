البنك المركزي يحصد جائزة عالمية في مجال الاشتمال المالي

وجاءت الجائزة تثميناً وتقديراً من تحالف الاشتمال المالي للدور الفاعل للمملكة ممثلة بالبنك المركزي الأردني.
وتأتي هذه الجائزة تقديراً لمبادرات البنك المركزي ودوره المتميز في تحسين الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية لشرائح المجتمع كافة من أفراد وقطاعات أعمال بحسب احتياجاتهم عبر المؤسسات المالية الرسمية، والتزاماً من البنك بتحقيق مسؤولياته في "إعلان مايا" فقد قام "المركزي" بإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للاشتمال المالي واستراتيجية التمويل الأخضر (2023-2028) والاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية (2023-2025).
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