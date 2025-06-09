التحقيق مع ثلاثة أشخاص ألحقوا أضراراً بمركبة إسعاف وطوارئ مستشفى معان الحكومي

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ ثلاثة أشخاص من أقارب المتوفى أقدموا على إلحاق أضرار مادية بطوارئ المستشفى وبمركبة إسعاف دون وقوع أية إصابات وقاموا بتسليم أنفسهم للمركز الأمني المختص وبوشرت التحقيقات معهم.
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