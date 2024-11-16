التّدريب المهني وجامعة جدارا يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

الوكيل الإخباري- وقعت مؤسّسة التدريب المهني وجامعة جدارا اتفاقية تعاون في مجالات العمل والتّدريب المهني والتقني في الجامعة.



وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد مفلح الغرايبه، إن المؤسّسة تسعى لإيجاد شراكات حقيقية مع القطاع التعليمي الخاص تنفيذًا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، التي تهدف إلى خلق فرص تدريبيّة وفرص عمل بهدف الحد من مستوى البطالة.

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