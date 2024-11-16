 
السبت 2024-11-16 05:14 م
 

التّدريب المهني وجامعة جدارا يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

مؤسسة التدريب المهني
مؤسّسة التدريب المهني
السبت، 16-11-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مؤسّسة التدريب المهني وجامعة جدارا اتفاقية تعاون في مجالات العمل والتّدريب المهني والتقني في الجامعة.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد مفلح الغرايبه، إن المؤسّسة تسعى لإيجاد شراكات حقيقية مع القطاع التعليمي الخاص تنفيذًا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، التي تهدف إلى خلق فرص تدريبيّة وفرص عمل بهدف الحد من مستوى البطالة.

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و أضاف الغرايبه أن المؤسّسة ستنفذ إحدى المبادرات الملكية المتعلقة بإنشاء أكاديمية متخصصة بفنون الطهي والفندقة بالتعاون مع الجامعة، إلى جانب تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمية.

 
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