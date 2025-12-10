"التربية": الاستغناء عن 50 مدرسة مستأجرة خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري- قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة سحر الشخاترة، إن الوزارة استغنت خلال العام الحالي عن 50 مدرسة مستأجرة، ضمن خطتها للتخفيف من الاعتماد على المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة مجهزة بأفضل المواصفات.

وجاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم، مدرسة حي الزهور الثانوية المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة المفرق، التي أنشئت بتمويل من بنك الإعمار الألماني، بتكلفة بلغت 2.7 مليون دينار.



وأضافت أن هذه الأبنية المدرسية جاءت بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومن خلال الشراكات الدولية وموازنة الوزارة، ما زاد عدد المدارس وساهم في الاستغناء عن المباني المستأجرة وحل مشكلة الاكتظاظ في الصفوف والمدارس.



وأشارت إلى أن هذه المدرسة تمثل محطة جديدة من محطات التعاون مع الشركاء الدوليين، وتتوافر فيها أعلى المتطلبات التربوية، وتخدم الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، بطاقة استيعابية بلغت 1090 طالبا وطالبة، بينهم 270 طالبا سوريا.



وبينت أن هذه المدرسة الجديدة مكنت وزارة التربية من الاستغناء عن مبنى مدرسة حي الزهور الأساسية المستأجر، إضافة إلى إيقاف العمل بنظام الفترتين، ما انعكس إيجابا على توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.



بدوره، قال السفير الألماني في عمان، بيرترام فون مولتكه، إن ألمانيا توفر مساعدات لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس في جميع أنحاء المملكة، لافتا إلى أن مدرسة حي الزهور الثانوية المختلطة تأتي ضمن برنامج لبناء 11 مدرسة.



وبين أن ثمة برنامجا آخر تنفذه الحكومة الألمانية يتمثل في دفع رواتب معلمين في 200 مدرسة نظير تدريسهم للطلبة السوريين في الفترة المسائية.



وأشار إلى أن استحداث هذا المبنى أسهم في إلغاء المبنى المستأجر لهذه المدرسة، إضافة إلى إنهاء العمل بنظام الفترتين، ما ينعكس إيجابا على الطلبة، ومنهم عدد من الطلبة السوريين الذين اندمجوا مع الطلبة الأردنيين في الفترة الصباحية.