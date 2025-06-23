الإثنين 2025-06-23 10:57 ص
 

التربية: "الامتحان المسرب" مزيف .. وسنلاحق مروجي الإشاعات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 23-06-2025 09:12 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التربية والتعليم أن الورقة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها تتعلق بامتحان اليوم، هي ورقة مزيفة ومضلّلة ولا تمتّ للحقيقة بصلة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستلاحق مروّجيها، ولن تسمح بالتشويش على الطلبة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتشكيك في احترافية الوزارة في إدارة الامتحان.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية إطلاق صافرة انتهاء الخطر في الأردن

ل

عربي ودولي مع النقص المستمر في الأفراد.. ألمانيا تبحث إعادة التجنيد الإلزامي

رببرب

منوعات وفاة المؤثرة التركية نيهال تشاندان بعد صراع مع فقدان الشهية العصبي

جانب من عمليات الرصد

أخبار محلية هيئة الطاقة: رصد إشعاعي متواصل بأحدث التقنيات وطمأنينة كاملة للمواطنين

ل

فلسطين الأونروا: نواجه عجزا بـ 200 مليون دولار يهدد عملياتنا بجميع مناطق الخدمة

ل

أخبار محلية الحسين للسرطان يجري عملية نوعية لاستئصال ورم عنقي

ا

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس

ا

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: طائرة إسرائيلية تغير مسارها قبل الهبوط بمطار بن غوريون



 
 





الأكثر مشاهدة