التربية: "الامتحان المسرب" مزيف .. وسنلاحق مروجي الإشاعات

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التربية والتعليم أن الورقة المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي يُزعم أنها تتعلق بامتحان اليوم، هي ورقة مزيفة ومضلّلة ولا تمتّ للحقيقة بصلة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستلاحق مروّجيها، ولن تسمح بالتشويش على الطلبة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتشكيك في احترافية الوزارة في إدارة الامتحان.