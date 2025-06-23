التربية: "الامتحان المسرب" مزيف .. وسنلاحق مروجي الإشاعات

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها ستلاحق مروّجيها، ولن تسمح بالتشويش على الطلبة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتشكيك في احترافية الوزارة في إدارة الامتحان.
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