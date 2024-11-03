التربية : الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة

وأشارت إلى وجود تعليمات وزارية تمنع إدخال المركبات إلى ساحات المدارس، وتشدد على ضرورة إبعاد الطلبة عن بوابات الدخول، مؤكدةً أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.
وقالت المديرية، إنّ بلاغا ورد لغرفة عمليات الأمن العام، يفيد بوجود حادث تدهور مركبة واصطدامها بباب مدرسة بمنطقة ماعين؛ مما أدى إلى وفاة طالبين.
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