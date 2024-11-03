التربية : الوزارة ستتخذ اجراءات صارمة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها شكّلت لجنة للتحقيق في تفاصيل الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأحد في إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة مأدبا وأسفر عن وفاة طالبين للكشف عن ملابساته ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

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وأشارت إلى وجود تعليمات وزارية تمنع إدخال المركبات إلى ساحات المدارس، وتشدد على ضرورة إبعاد الطلبة عن بوابات الدخول، مؤكدةً أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية.

توفي طالبان، الأحد، في مدرسة إثر تدهور مركبة واصطدامها بباب مدرسة بمنطقة ماعين بمحافظة مأدبا، وفقا لمديرية الأمن العام.