التربية: تحويل رواتب التعليم الإضافي اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل رواتب التعليم الإضافي الأردني، والمسائي سوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، إلى البنوك اليوم اضافة اعلان



